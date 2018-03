Blaulicht | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

Brandstiftung: Tatverdächtigter ermittelt

Am Freitagmorgen konnte durch die Kriminalpolizei Aalen in Schwäbisch Gmünd ein 23 Jahre alter Mann festgenommen werden, der in dringendem Tatverdacht steht am vergangenen Sonntag eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage Lindenfeld in Bettringen angezündet zu haben.

Im Bereich der Kleingartenanlage kam es in den letzten Monaten zu zwei Brandstiftungen sowie mehreren Sachbeschädigungen und Einbrüchen. Die noch ausstehenden Ermittlungen sollen Aufschluss darüber geben, ob es einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen gibt. Der-​Jährige, der im Raum Schwäbisch Gmünd wohnhaft war, wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der junge Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

