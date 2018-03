Derby in der Frauen-​Regionenliga: Der TSV Ruppertshofen empfängt Normannia Gmünd

Sport | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

Es gibt nicht viele Derbys in der Frauen-​Regionenliga, deswegen ist die Partie am kommenden Sonntagmorgen ( 11 Uhr) zwischen dem TSV Ruppertshofen und dem 1 . FC Normannia Gmünd ein besonderes Duell. Zudem sich der Tabellenvierte beim Fünften die Ehre gibt.

Wenn die Wahrscheinlichkeit auch gering ist, dass sich an den oberen Platzierungen noch etwas ändern wird, könnte der Sieger zumindest noch theoretisch nach oben schielen. Ruppertshofen ist gewillt, die-Schlappe aus dem Hinspiel wettzumachen. „Das war ein hochinteressantes Spiel, in dem es hin und her ging und wir auch erst zurücklagen“, erinnert sich Normannias Trainer Björn Jacoby auf der anderen Seite noch gerne an diese Partie zurück.Daran, dass sie noch einmal in den Aufstiegskampf eingreifen könnten, daran glauben wohl beide Teams nicht mehr. Dennoch ist ja da dieser Derbyreiz bei dieser Partie – und ein Derby möchte man doch immer gewinnen, wie auch Jacoby zugibt: „Das ist schon kein normales Spiel für uns, denn so viele Derbys gibt esschließlich nicht in unserer Liga.“ Bis die SGM Jebenhausen/​Bezgenriet (Punkte) die Meisterschaft und damit den Aufstieg perfekt gemacht hat, wird nicht mehr lange dauern. Dahinter duellieren sich der VfB Ellenberg und der TSV Deizisau (beide) um den Relegationsplatz zwei. Mit großem Abstand folgen dann die Normannia () und Ruppertshofen () auf den Plätzen vier und fünf.

