Schwäbisch Gmünd | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

Gmünd: Pferdetag und verkaufsoffener Sonntag

Galerie (1 Bild)

Foto: Mario Klaiber

Rechtzeitig zum Start in den Frühling findet am 18 . März in Schwäbisch Gmünd einmal mehr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Kombiniert wird der verkaufsoffene Sonntag bereits zum 16 . Mal mit dem beliebten „Gmünder Pferdetag“.

UmUhr startet auf dem rundQuadratmeter großen Sandplatz vor dem Rathaus die traditionsreiche Pferdeprämierung. Bei der Zuchtstutenprämierung für Warmblut– und Kaltblutpferde sowie Kleinpferde, Ponys und Sonderrassen werden die Tiere von Richtern in den unterschiedlichen Altersgruppen und nach ihren rassetypischen Merkmalen beurteilt. Nach der Siegerehrung steht abUhr eine bunte Pferdeschau mit vielen Programmpunkten im Mittelpunkt des Geschehens. Die Geschäfte haben abUhr geöffnet. Mehr über die Großveranstaltungen in Schwäbisch Gmünd lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. März.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 30 Sekunden.

