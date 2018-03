Schwäbisch Gmünd | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

Gmünder Ausbildungsnacht: Hier beginnt die Zukunft

Galerie (12 Bilder)

Fotos: nb

Die Gmünder Ausbildungsnacht hatte gerade erst begonnen, da waren es bereits Hunderte von jungen Menschen, die durch das Congress-​Centrum Stadtgarten strömten. Informationen gibt es zuhauf – vor Ort sind 121 Betriebe aus Industrie, Handel, Handwerk und aus dem Dienstleistungsgewerbe.

Wohlwissend, dass es wieder Hunderte sein werden, die diesen Freitagabend nutzen, um einen Überblick in verschiedenste Berufsbilder zu bekommen, sagte Oberbürgermeister Richard Arnold gleich zu Beginn: „Die Ausbildungsnacht ist ein großer Erfolg.“ Noch nie, so ermunterte er die Jugendlichen, sei die Zeit so gut wie jetzt gewesen, einen guten Ausbildungsplatz zu bekommen. Die Grußworte waren noch gar nicht zu Ende gesprochen, da nutzten die jungen Leute, viele mit Freunden oder mit den Eltern vor Ort, bereits die Gunst der Stunde. Warum alle — Firmen und Jugendliche — gleichermaßen von der Ausbildungsnacht profitierten, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

