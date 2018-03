Kultur | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

Kunstmesse im Prediger: Professionelles und Hintersinn

Galerie (10 Bilder)

Fotos: rw

25 Jahre Kunstmesse: Der Gmünder Kunstverein feiert ein Jubiläum. Und wenn er ein Vereinsfest hat, dann ist es die Kunstmesse im Prediger. Fast 50 Künstler sind vertreten – ein Spiegel der regionalen Kunstszene.

Die Präsentation auf den zum guten Teil neuen Stellwänden erstreckt sich über den Innenhof, die Empore und den Festsaal im Prediger – Platz genug für dieStände, Platz auch noch für Bistro-​Bewirtung und Bühne für die Musik an beiden Tagen, Platz für jede Menge Besucher. Die kamen zur Eröffnung am Freitagabend schon in Scharen. Erster Eindruck: Hier ist Qualität zu sehen und zu haben, ob es sich um Skulpturen, Malerei oder Graphik handelt. Die Jurierung der Bewerber macht sich bemerkbar: „Hier sind durchweg professionelle Künstler vertreten“, sagte Kunstvereinsvorsitzender Klaus Ripper bei der Eröffnung. Die Kunstmesse dauert bis Sonntag,. März. SamstagbisUhr, SonntagbisUhr. Eintritt frei.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

