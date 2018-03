Sport | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

Normannia Gmünd: Traub fordert „Torgeilheit“ von seiner Mannschaft

Galerie (1 Bild)

Foto: Grahn

Das Spitzenspiel daheim gegen Ilshofen mit 0 : 3 verloren, geht es an diesem Samstag für den 1 . FC Normannia Gmünd zu Kellerkind TSG Öhringen. Der Vierte reist zum 14 . der Fußball-​Verbandsliga. Doch die TSG ist die Mannschaft der Stunde, hat acht Zähler aus den vergangenen vier Partien gesammelt.

Holger Traub hatte den größten Respekt vor dem TSV Ilshofen – und sah sich nach demam Ende auch bestätigt – zumindest vom Ergebnis her. „Daswar viel zu hoch. Das war ein– oder-Spiel. Wir müssen vor dem Tor abgezockter, cooler werden, aber auch das ist ein Entwicklungsprozess. Unter der Woche haben wir deswegen die Torgeilheit von unseren Jungs eingefordert“, so Traub, der sagte, dass seine Mannschaft erhobenen Hauptes den Platz verlassen habe. „Wir haben dem Gegner die Stirn geboten, waren zeitweise sogar das bessere Team.“ Doch, so sagte Traub, habe man gegen Ilshofen vielleicht nicht das nötige Glück gehabt. Dieses war aber den Normannen beim-Erfolg in Tübingen hold.Nicht mit weniger Respekt wird die Normannia nun zum Tabellen-​. reisen, denn die TSG Öhringen hat in den vergangenen Wochen mächtig Selbstbewusstsein getankt. Am. Spieltag hat sie unter anderem die SKV Rutesheim mitniedergerungen. Jenes Rutesheim, was am vergangenen Spieltag den Primus Dorfmerkingen mitgeschlagen hatte. Noch ein Beispiel? Am. Spieltag holte die TSG eingegen den FSV Hollenbach, seinerzeit Zweiter (nun Dritter). Parallel zumder Normannia folgte ein-Erfolg über Pfullingen, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf – die Leistungskurve zeigt also ganz klar nach oben. „Wenn Öhringen auch die Mannschaft der Stunde zu sein scheint, fahren wir da nicht mit der Befürchtung hin, dort nicht die Sonne sehen zu können. Uns wird da eine ähnliche Mannschaft erwarten wie in Tübingen und es wird wieder ein ganz enges Spiel“, sagt Normannia-​Trainer Holger Traub.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 75 Sekunden.

