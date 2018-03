Sport | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

SG Bettringen: Direktes Duell gegen Abstiegskonkurrenten TV Echterdingen

Aufopferungsvoll gekämpft und gut mitgehalten, aber trotzdem verloren. So lässt sich die zuletzt kassierte 2 : 4 -Niederlage der SG Bettringen beim TSV Weilheim zusammenfassen, wodurch nichts aus den erhofften Bonuspunkten im Abstiegskampf geworden ist. Um Big-​Points im Tabellenkeller geht es für den Drittletzten aber am Sonntag, wenn um 15 Uhr der Tabellenelfte TV Echterdingen im Strümpfelbachtal zu Gast ist.

Nach dem-Heimsieg gegen den FV Nürtingen im ersten Spiel nach der Winterpause wollten die Bettringer auch beim TSV Weilheim punkten. Doch das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga, das in der Fremde in dieser Saison noch ohne Sieg ist, musste sich trotz einer mehr als ordentlichen Vorstellung dem Tabellendritten mitgeschlagen geben, obwohl man die ersten beiden Gegentore noch jeweils ausgleichen konnte.Und nach demdrauf und dran war, selbst in Führung zu gehen. „Je länger das Spiel gedauert hat“, blickt Bernd Maier in den Rückspiegel, „desto mehr Spielanteile hatten wir. Leider haben wir es nicht geschafft, uns für ein gutes Spiel zu belohnen.“ Der Bettringer Trainer fügt prompt die Ursache dafür hinzu: „Weil wir die Gegentore zu einfach bekommen haben.“

