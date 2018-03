Sport | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

Stadt Gmünd sperrt erneut die städtischen Plätze am kommenden Wochenende

Nachdem die Wetterprognosen auch an diesem Wochenende einen neuerlichen Wintereinbruch befürchten lassen, hat die Stadt Schwäbisch Gmünd die städtischen Plätze für das kommende Wochenende gesperrt. Ausgenommen von dieser Sperre sind wie immer die Kunstrasenplätze.

Damit verzerrt sich der Spielplan vor allem in den B– und A-​Ligen weiter, die Nachholspieltage werde wohl in diesem Jahr wieder alle genutzt werden müssen. Betroffen von dieser Sperre sind die erste Staffel der A-​Liga sowie die erste und zweite Staffel der B-​Liga. Für den Samstag ist sogar Schnee angesagt worden. Doch auch so ist eine Menge los in Gmünd. AbUhr geht es los mit dem. Gmünder Stadtlauf. Am Sonntag ist dann verkaufsoffener Sonntag und der Gmünder Pferdetag.

