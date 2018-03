Sport | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

TSB Gmünd: Kantersieg in Remshalden soll gegen Weinsberg vergoldet werden

Es ist ein dickes Ausrufezeichen gewesen. Diesen 39 : 27 -Sieg beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf der Handball-​Oberliga hatte kaum jemand erwartet. Für den TSB Gmünd aber ist der Kampf um den Klassenerhalt längst nicht erledigt, an diesem Sonntag ( 18 Uhr) kommt der Tabellensechste TSV Weinsberg in die Gmünder Großsporthalle.

„Ich erlebe gerade eine Achterbahn der Gefühle. Nach der Niederlage gegen Steißlingen war alles schlecht und nach diesem Erfolg gegen Remshalden soll nun wieder alles gut sein. Dieses Gefühl versuchen wir beiseite zu schaffen. Wir befinden uns voll im Abstiegskampf“, sagt Andreas Hieber, Co-​Trainer des TSB. Dennoch konnte auch Hieber nicht verhehlen, dass beim TSB nahezu alles geklappt hat in Remshalden. Dieser hohe Sieg hat sogar dazu geführt, dass der direkte Vergleich mit dem SVR auch für die Gmünder Handballer spricht. „Wir sind dort hingefahren mit dem Willen, irgendwie gewinnen zu wollen. Dass es dann auch noch mit dem direkten Vergleich geklappt hat, hätten wir natürlich nicht gedacht“, so Hieber, der jedoch auch darauf verweist, dass der SVR personell arg gebeutelt gewesen ist. Das sind die Gmünder allerdings auch nahezu an jedem Spieltag.Personell müssen die Gmünder weiterhin auf Christian Waibel in der Abwehr verzichten. Dafür rückt ein Comeback von Dominik Sos näher, der in Remshalden bereits als Notnagel auf der Bank saß, dann aber doch noch eine Partie geschont werden konnte. Andreas Hieber und sein Bruder Michael, der Trainer, sind in diesen Abstiegskampfwochen auch als Psychologen gefragt. Was Andreas Hieber gegen Weinsberg von der eigenen Mannschaft einfordert, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

