Schwäbisch Gmünd | Freitag, 16. März 2018 Freitag, 16. März 2018

Wochenende: Ab wann ist man alt?

Das Wochenende steht vor der Tür, und in wenigen Tagen auch der Frühlingsanfang. Zwar sieht das Wetter an diesem Wochenende noch nicht danach aus, dafür aber die Rems-​Zeitung in voller Blüte: 44 Seiten, dazu 16 Seiten Wochenende-Beilage.Volles Programm für zwei lesenswerte Tage. Das Titelthema: Ab wann ist der Mensch alt?

Zu Beginn des. Jahrhunderts hatte man eine Lebenserwartung vonJahren. Heute leben wir fast doppelt so lange. Was bedeutet das für uns? Müssen wir länger fit und leistungsfähig bleiben? Altersforscher Hans­Werner Wahl plädiert dafür, die späten Jahre aktiv zu planen und zu gestalten – ohne in den Hochleistungsmodus abzurutschen. Lesen Sie, wie man das Beste aus dem Alter macht und wann man damit anfängt.In der Rubrik Kind+Kegel geht es um Großfamilien und mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen haben. Und in der Rubrik Mensch+Technikg geht es um Rauchwarnmelder und um die Frage, was tun, wenn Gas austritt? Dazu wie immer Rätsel, Comic und acht lesenswerte Reiseseiten. Das Wochenende kann kommen — der Frühling auch!

