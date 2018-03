Sport | Samstag, 17. März 2018 Samstag, 17. März 2018

Fußball-​Bezirksliga: Für den VfL Iggingen folgt nach dem Primus gleich der Dritte

Foto: Grahn

In der Fußball-​Bezirksliga stehen auch an diesem Wochenende wieder einige interessante Partien auf dem Programm. Dabei stehen die Vereine aus dem Gmünder Raum abermals vor hohen Hürden: Lorch empfängt Neuler, Heubach muss in Schnaitheim ran und der VfL Iggingen muss beim Tabellendritten SV Lauchheim bestehen.

Bereits am Samstag trifft der TSV Heubach auswärts auf die TSG Schnaitheim. Am vergangenen Sonntag mussten die Heubacher eine-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten FC Ellwangen hinnehmen. Doch über weite Phasen des Spiels präsentierte sich der auf dem Relegationsplatz liegende TSV sehr gut und machte so Hoffnung für den Rest der Rückrunde. Schnaitheim holte bei Tabellennachbar Kirchheim einen Punkt und bleibt so weiter auf Rang zehn. Bei einer guten Heubacher Partie sind Punkte nicht auszuschließen.Mit dem SV Waldhausen stand den Iggingern am vergangenen Wochenende wohl der schwierigste Gegner ins Haus. Kein großes Wunder also, dass es da keine Punkte gab, sondern eine-Niederlage. Dennoch zeigte sich, dass die Igginger in ihrer Vorbereitung alles andere als untätig gewesen sind.Allerdings folgt das nächste harte Duell mit dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten SV Lauchheim. Lässt sich der VfL von der vergangenen Woche nicht entmutigen und spielt erneut groß auf, müssen die Lauchheimer ebenfalls ihr bestes Spiel zeigen.Für Lorch gab es gegen den FV Sontheim/​Brenz am Sonntag kaum etwas zu holen. Aber das konnten sich die Lorcher, dank der bislang sehr guten Saison durchaus leisten. Der Abstand nach unten ist immer noch komfortabel. Dennoch möchten die Lorcher an ihre jüngsten Erfolgsserien anknüpfen. Am besten schon am Sonntag im Heimspiel gegen den TV Neuler. Die Mannen aus Neuler liegen momentan auf dem elften Rang, sieben Punkte hinter Lorch. Lorchs Sportlicher Leiter Dennis Mathussek sieht in der Mentalität Ähnlichkeiten zwischen beiden Vereinen. So würden Kleinigkeiten entscheidend sein.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

