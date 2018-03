Sport | Sonntag, 18. März 2018 Sonntag, 18. März 2018

8 : 0 : TSG Hofherrnweiler macht kurzen Prozess mit dem FC Bargau

Galerie (1 Bild)

Foto: Schlipf

Ohne große Mühe ist es am Samstag der TSG Hofherrnweiler gelungen, mit einem fulminanten 8 : 0 -Kantersieg im Landesliga-​Heimspiel gegen den deutlich unterlegenen FC Bargau ihre Ergebniskrise nach drei 0 : 1 -Niederlagen in Folge vergessen zu machen. Bereits nach 25 Minuten stand es 4 : 0 .

Bei frostigen Temperaturen und klirrender Kälte hatten sich zu diesem Ostalbderby auf dem Kunstrasenplatz in Hofherrnweiler am Samstagnachmittag gerade einmal rundZuschauer eingefunden. Wer der Heimelf die Daumen drückte, brauchte sein Kommen nicht zu bereuen. Denn was sich zwischen der fünften und. Minute abspielte, hatten wohl selbst die kühnsten Optimisten im Vorfeld nicht erwartet. In den ersten fünf Minuten hatte sich der TSG-​Kantersieg allerdings noch keineswegs angedeutet, waren es doch die Bargauer, die den besseren Start erwischten und tonangebend waren. Heraussprang ein Freistoßschlenzer von Christian Kreutter, der in der vierten Minute nicht nur über die Mauer, sondern auch über das Tor ging.Im gegenüberliegenden Tor landete der Ball dann prompt nach dem allerersten gelungenen Angriff der TSG Hofherrnweiler. Nach einer Hereingabe von rechts brauchte Oliver Rieger völlig freistehend am zweiten Pfosten nur noch einschieben. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass sich die Bargauer Defensive nach genau diesem Muster vorführen ließ.In der neunten Minute wurde es auf anderen Seite wieder gefährlich, als ein Schuss von Manuel Maier zum Eckball abgefälscht wurde. Sechs Minuten darauf schlugen die schnörkellos nach vorne spielenden Hausherren zum zweiten Mal zu, weil es der passiven gegnerischen Abwehr zum zweiten Mal viel zu schnell ging. Julian Köhnlein setzte sich auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch und passte zurück auf den Elfmeterpunkt, wo wiederum Rieger parat stand und mit einem Schuss ins lange Eck auferhöhte. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 72 Sekunden.

