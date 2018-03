Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 18. März 2018 Sonntag, 18. März 2018

Verkaufsoffener Sonntag ohne Parkplatzprobleme

Fotos: nb

Zum Pferdemarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, der normalerweise Zehntausende von Besuchern in die Stadt zieht, mit der Parkraumoffensive zu beginnen, war Bürgermeister Dr. Joachim Bläse wichtig. Dass es am Sonntag keine Parkplatzprobleme gab, war letztlich dem Winterwetter zuzuschreiben.

Plakate und Banner warben für das Parken in den Parkhäusern, der GD-​Chip erlebte sein Revival – es war alles vorbereitet für den Start der Parkraumoffensive. Dass wetterbedingt am Pferdemarkt mit verkaufsoffenem Sonntag aber weniger Besucher in der Stadt unterwegs waren als in der Vergangenheit an ähnlichen Tagen, ließ die Parkraumoffensive nicht so richtig zur Geltung kommen. Über den ersten offiziellen Tag der Parkraumoffensive und den verkaufsoffenen Sonntag berichtet die Rems-​Zeitung am Montag.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 27 Sekunden.

