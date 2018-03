Sport | Montag, 19. März 2018 Montag, 19. März 2018

32 . Gmünder Stadtlauf: Großkopf per Purzelbaum über die Ziellinie

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Lämmerhirt/​Zimmermann

Wenn es auch schon die 32 . Auflage gewesen ist, wenn die Temperaturen auch gen Gefrierpunkt gegangen sind – der Gmünder Stadtlauf ist eine Institution der Stadt, die nicht mehr wegzudenken ist. Und die DJK Schwäbisch Gmünd hat erneut bewiesen, dass sie der richtige Veranstalter ist. Seine Premiere bei dieser Veranstaltung feierte der Handicap-​Lauf, dem Stadt und DJK einen hohen Stellenwert beimessen.

150

180

Direkt zu Beginn der Veranstaltung hatten sich die Bambini bereit gemacht und rund um den Startbereich in der Schwerzer Allee tummelten sich die Kleinsten mit ihren Eltern und Freunden. Dabei hätte man fast den Eindruck gewinnen können, dass die Eltern nervöser gewesen sind als die Nachwuchsathleten. Ausgestattet mit Mobiltelefonen, Tablets, Kameras und weiteren Geräten, mit denen man Bild– und Videomaterial machen kann, liefen sie aufgeregt hin und her. Die Begrüßungsworte ließ sich auch in diesem Jahr Oberbürgermeister Klaus Arnold nicht nehmen, der sich ebenfalls begeistert zeigte, vom Enthusiasmus und der Quantität an kleinen Läufern – und das bei diesen frostigen Temperaturen.hatten sich im Vorfeld angemeldet, übersind es am Ende geworden. „Das ist doch Eisbahnwetter und unsere haben wir in diesem Jahr viel zu früh wieder abgebaut“, begann er lächelnd. „Der Bambinilauf ist in jedem Jahr etwas Besonderes und der Stadtlauf insgesamt ist einfach wunderbar für die Stadt Schwäbisch Gmünd. Toll, wenn man sieht, was hier wieder los ist.“Gespannt waren die Verantwortlichen allerdings auch auf eine besondere Premiere: zum ersten Mal beim Stadtlauf dabei war der Handicap-​Lauf für Menschen mit Behinderungen. Diesem misst die Stadt einen großen Wert bei. „Dieser Lauf ist auch ein Einstieg dafür, dass wir insgesamt inklusiver leben möchten, denn wir sind eine Gemeinschaft und wir gehören alle zusammen“, sagte Arnold stellvertretend für sein Team aus der Stadt. Einer, der diesen Handicaplauf ebenfalls vorangetrieben hat und sogar mitgelaufen ist, ist Frank Wendel, Abteilungsleiter Sport beim Schul– und Sportamt. „Wir möchten in Schwäbisch Gmünd alle bewegen und da gehören natürlich auch die Menschen mit Behinderungen dazu“, so Wendel.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 88 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!