Aufbau des 16 . Schechinger Osterbrunnens bei Schnee

Wenn sich das fleißige Osterbrunnenteam aus Schechingen daran macht, den Osterbrunnen aufzubauen, dann liegen bereits unzählige Arbeitsstunden hinter den Frauen und Männern. Nichts kann sie aus der Ruhe bringen. Auch nicht Schnee, der in der Nacht zu Sonntag einige der Eier in ein weißes Gewand gehüllt hat.

Die Männer vom Bauhof waren am Montag als erstes im Einsatz. Noch bevor die Ehrenamtlichen kamen, um den Osterbrunnen weiter aufzubauen, wurde der Schnee beiseite geräumt und Salz gestreut. Es konnte weitergehen. Und es musste. Der Zeitplan bis zur Eröffnung am Samstag ist eng. Was alles getan werden muss und warum es immer wieder aufs Neue gelingt, rechtzeitig zur Eröffnung fertig zu werden, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

