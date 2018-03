Ostalb | Montag, 19. März 2018 Montag, 19. März 2018

Benefiz-​Auftritt von Uli Boettcher für Wiederaufbau des Jugendhilfe-​Wohnheims

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Der Zeitplan für den Innenausbau des Wohnheims der Jugendhilfe Land e.V. passt – auch wenn die Kälte zu einer kleinen Verzögerung geführt hat. Weil die Versicherung den Wiederaufbau des vor über zwei Jahren ausgebrannten Gebäudes nur teilweise übernimmt, gibt es eine Finanzierungslücke.

50

13

2013

20

19

1

1

Die Bauweise ist zwar hochwertig und auf Langlebigkeit ausgerichtet, jedoch sehr kostenbewusst und funktional. Doch obwohl der Verein beim Wiederaufbau sehr sparsam mit dem Vereinsvermögen und mit dem von der Gebäudebrandversicherung gezahlten Schadensersatz umgeht, fehlt zur Finanzierung noch ein sechsstelliger Betrag.Zur Schließung dieser Lücke sollen nun auch Benefiz-​Veranstaltungen in der vereinseigenen Erlenhalle beitragen. Dazu kommt Kabarettist Uli Boettcher mit seinem Programm „Ü– Silberrücken im Nebel“ am. April nach Ruppertshofen. Er wurdemit dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-​Württemberg ausgezeichnet. Das Programm beginnt umUhr, die Halle wird umUhr geöffnet.Warum der Verein sein Wohnheim nichtaufbaut, sondern funktionale Verbesserungen geplant hat, wird in der Dienstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung erläutert.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 40 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!