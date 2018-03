Ostalb | Montag, 19. März 2018 Montag, 19. März 2018

Josefsmarkt in Mögglingen gut besucht

Galerie (1 Bild)

Foto: Ruis

Lebendig, traditionsreich, einladend und bunt, so zog der Mögglinger Josefsmarkt am Sonntag große und kleine Besucher an und forderte sie zum Flanieren, Genießen, Stöbern und nicht zuletzt zum Einkaufen auf.

19

3

In der guten Stube Mögglingens flanierten am Tag vor dem Namenstag (.) des Heiligen Josef trotz des überraschenden Wintereinbruchs Besucher aus allen Himmelsrichtungen und stöberten auf dem Markt und in den geöffneten Ladengeschäften rund um den Marktplatz. Der Mögglinger Josefsmarkt ist und bleibt ein Anziehungspunkt. Was dabei geboten wurde, steht in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 22 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!