Ostalb | Montag, 19. März 2018 Montag, 19. März 2018

Patrizusfest in Hohenstadt: Besucher trotzen Schnee und Kälte

Galerie (1 Bild)

Foto: Fath

Trotz Schnee und kaltem Wind haben am Sonntag dennoch viele Besucher am 366 . Patriziusfest der katholischen Kirchengemeinde Hohenstadt mit Gottesdienst und Reitersegnung teilgenommen.

17

366

19

Auch am eigentlichen Patriziustag am Samstag, den. März feierten die Hohenstadter mit vielen Pilgern ihren Schutzheiligen mit einer Wallfahrtsmesse und einem gelungenen Kirchenkonzert. Auch nachJahren in ununterbrochener Reihenfolge ist die Wallfahrt zum Heiligen Patrizius nach Hohenstadt für viele Pilger ein ehrliches und auf ihrem christlichen Glauben basierendes Anliegen. Wie die Veranstaltung ablief, steht in der Rems-​Zeitung vom. März.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 22 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!