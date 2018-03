Sport | Montag, 19. März 2018 Montag, 19. März 2018

TSB Gmünd: 33 : 41 -Heimniederlage gegen den TSV Weinsberg

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Mit dem Selbstbewusstsein des Kantersiegs gegen Remshalden haben die Oberligahandballer des TSB Gmünd den Tabellensechsten TSV Weinsberg empfangen. Dieses Selbstbewusstsein hat jedoch nur rund 50 Minuten gehalten, dann hat Weinsberg losgelegt und mit 41 : 33 ( 17 : 16 ) gewonnen.

Die Gmünder begannen gut, gefielen vor allem durch ihr flexibles Offensivspiel. Die ersten Treffer fielen über außen, von der Mitte oder aus dem Rückraum, was eine frühe-Führung zur Folge hatte (. Minute). Doch die Weinsberger fingen sich und kämpften sich robust in diese Partie zurück. Je länger die Partie andauerte, desto mehr technische Fehler erlaubten sich die Gastgeber, immer wieder wurde der Ball im Angriffsspiel schlichtweg hergeschenkt. Den ersten Ausgleich erzielten die Gäste in der. Minute zum. So eng blieb es fortan. Als um die. Minute herum erst Jan Häfner und dann auch noch Philipp Schwenk zwei Minuten sahen, nutzte der TSV seine Chance und erlangte nach einem-Lauf mit demdie erste eigene Führung (.), die bis zur Pause Bestand haben sollte. Spätestens aber, als ein Treffer von Aaron Fröhlich wegen Schrittfehlers nicht gegeben wurde, hatte das Unparteiischengespann die Halle gegen sich. Dass es nur mit diesem einen Treffer Rückstand in die Pause ging (), war TSB-​Schlussmann Sebastian Fabian zu verdanken, der nach der Schlusssirene einen Siebenmeter von Mark Leinhos parierte. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 56 Sekunden.

