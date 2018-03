Schwäbisch Gmünd | Montag, 19. März 2018 Montag, 19. März 2018

Viele spannende Kikife-​Momente

Galerie (2 Bilder)

Fotos: nb

Dass die Popcornmaschine schon in den Morgenstunden auf Hochtouren läuft, ist im Gmünder Turmtheater eher ungewöhnlich. Am Montag war alles ein klein wenig anders. Und das aus gutem Grund: Traditionell bildete bereits in den Morgenstunden ein Eröffnungsfilm den Auftakt zum Internationalen Kinderkinofestival.

25

Für Walter Deininger, Gerhard Klein und Katrin Schmitt von der Festivalleitung ist dieser erste Tag des Festivals stets ein ganz besonderer. In diesem Jahr sowieso: Gefeiert wird das. Jubiläum des Kinderkinofestivals.Wie sich das auch am Programm zeigt und was am Montag zu sehen war, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Ebenso berichtet die RZ über den Kikife-​Kurzfilm, der im Unipark gedreht wurde.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!