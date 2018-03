Sport | Montag, 19. März 2018 Montag, 19. März 2018

WSG ALLOWA besiegt Hohenacker/​Neustadt mit 33 : 26

Foto: zi

Der Drittletzte gegen den Viertletzten, die Spielgemeinschaft ALLOWA auf dem Relegationsplatz, der Gegner aus Hohenacker/​Neustadt einen Punkt davor. Für Spannung in diesem „Abstiegsspiel“ am Samstagabend in der Lorcher Schäfersfeldhalle hat allein die Tabellensituation in der Handball-​Württembergliga der Damen gesorgt.

1

2

3

3

6

3

11

5

15

9

16

12

19

Denn schnell war klar, dass sich die Damen aus Alfdorf, Lorch und Waldhausen diese zwei Punkte nicht wegnehmen lassen, wenn sie auch nach einer schnellen Führung genauso schnell mithinten lagen. Denn dies war das einzige Mal, dass die Gäste in Front gingen.Nach dem-Zwischenstand zog ALLOWA aufdavon, nach einer Viertelstunde lag man beimsogar mit sechs Treffern in Front. Und eigentlich ging von den Gästen auch wenig Gefahr aus, wenn die Lorcher Abwehr nicht das eine oder andere Mal zu zaghaft vorgegangen wäre und Hohenacker/​Neustadt dadurch wieder etwas näher herangekommen wäre. Aber auf mehr als vier Tore schafften sie es nicht, denn die nicht gerade überzeugenden Schiedsrichter waren schnell dabei, Zeitstrafen auszusprechen. Neunmal mussten Gästespielerinnen vom Platz, sechsmal die Einheimischen. Dabei hätte die Partie zur Pause schon entschieden sein können, doch nach demund sechs Toren Vorsprung war der Halbzeitstand „nur“ noch bei. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 51 Sekunden.

