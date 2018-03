Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. März 2018 Freitag, 02. März 2018

Die Freude an der Eis-​Arena überwiegt

Foto: nb

Noch bis Sonntag hält das Eislaufvergnügen auf dem Oberen Marktplatz an. Ob sich die Eis-​Arena finanziell gerechnet hat, das wollen Stadtverwaltung und Touristik und Marketing GmbH erst kommende Woche in einem Pressegespräch bekanntgeben. Zufrieden, wenn auch nicht überschwänglich, ziehen die Geschäftsleute am Marktplatz bereits jetzt ein Fazit.

Dass den Besorgnissen der Anlieger Rechnung getragen wird, das war den Verantwortlichen von Anfang an ein Anliegen. „Wir wollen keine Disco auf dem Marktplatz, sondern nur die Eisfläche beschallen“, hatte Robert Frank von der Touristik und Marketing GmbH im Vorfeld der Eis-​Arena angekündigt. Warum das meist, aber nicht immer der Fall war, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung. Auch der Frage, ob sich die Hoffnung des Handels– und Gewerbevereins nach mehr Kaufkraft erfüllt hat, ist die RZ nachgegangen.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

