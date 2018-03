Kultur | Freitag, 02. März 2018 Freitag, 02. März 2018

Jazz-​Mission: Jazz und Gospel aus Berlin

Galerie (1 Bild)

Foto: Sermokas

Die Jazz-​Mission Schwäbisch Gmünd präsentiert ein außergewöhnliches Projekt aus Berlin, das Gospel, Free Jazz und Gedanken zum Essen miteinander verbindet

2013

&

9

20

30

65

Jetzt wird die Hütte erst richtig voll: Max Andrzejewskis Hütte and The Homegrown Organic Gospel Choir ist die Zusammenführung des jungen, preisgekrönten Berliner Jazzquartetts Hütte (Neuer Deutscher Jazzpreis) mit einem Gospelchor aus starken Gesangssolistinnen und –solisten, die auf dieser Tour ihre neue CD vorstellen. Die Musik ist eine Liebeshochzeit von Gospel und Contemporary Free Jazz. Max Andrzejewski’s HütteThe Homegrown Organic Gospel Choir“ spielt am Freitag,. März,Uhr, im A.l.s.o.-Kulturcafé in der Goethestraßein Schwäbisch Gmünd.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!