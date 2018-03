Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. März 2018 Freitag, 02. März 2018

Klaus Burmeister: Wie sieht die Wirtschaft in Zukunft aus?

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Eine Kristallkugel hatte Klaus Burmeister nicht dabei. Dennoch wagte er einen Blick in die (digitale) Zukunft. Nicht spekulativ, sondern auf der Basis aktueller und historischer Fakten und Wirtschaftsdaten. Sein Vortrag war das Finale des „Popup Labor BW“ in der Gmünder Wissenswerkstatt EULE.

3

Eine seiner wichtigsten Aussagen machte der Berliner fast am Ende seines Vortrags: „Die durch künstliche Intelligenz bevorstehenden Veränderungen sind fundamental und unumkehrbar. Sie haben Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gesellschaft, auch das Selbstbild des Menschen, das soziale Gefüge, den Wert und die Gestaltung der Arbeit sowie die politische Willens– und Meinungsbildung.“ Welche wissenswerten Fakten und Analysen der Zukunftsforscher bei seinem Vortrag in Gmünd präsentierte, steht am. März in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 29 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!