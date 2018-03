Sport | Freitag, 02. März 2018 Freitag, 02. März 2018

Sportfreunde Lorch: Junior Cup und Ü-​ 32 -​Turnier gehen in zweite Runde

Am frühen Samstagmorgen schon geht es los mit dem „Pfäffle-​Junior-​Cup“ der Sportfreunde Lorch in der Schäfersfeldhalle. Die Jüngsten starten in den Tag und die Mittelalten beenden diesen beim Ü-​ 32 -​Turnier am Abend.

Dieses Hallenturnier findet nach dem erfolgreichen Auftakt in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und erfreut sich großer Resonanz. „Seit September sind wir mit dem Orga-​Team bereits an den Planungen und freuen uns, dass wir auch einen leichten Zuwachs an Teilnehmern verzeichnen können“, sagt Dennis Mathussek, Sportlicher Leiter des Gesamtvereins.Der erste Anpfiff erfolgt abUhr bei den E-​Junioren, die mit beiden Jahrgängen,/​vertreten sein werden und auf insgesamtMannschaften kommen werden. Am Abend dann spielen die Ü-​-​Teams aus zehn Mannschaften ihren Sieger aus. Auch am Sonntag geht es wieder frühmorgens los. Erneut abUhr spielen die Bambini im Drei-​gegen-​Drei-​Modus gegeneinander auf insgesamt vier Spielfeldern an. Zwischen den Plätzen sind Spielmöglichkeiten für die Kleinen aufgebaut. AbUhr dann suchen die F-​Junioren ihren Sieger. Hier treten insgesamtMannschaften an.

