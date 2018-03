Ostalb | Freitag, 02. März 2018 Freitag, 02. März 2018

Weltgebetstag: Zu Besuch in St. Bernhard Heubach

Im Zeichen der Bewahrung der Schöpfung stand der Weltgebetstag am 2 . März. Bauxit, Gold, Erdöl – Surinam hat begehrte Rohstoffe. Und es ist fast vollständig von Regenwald bedeckt – eine Lunge der Erde.

Von Alfdorf bis Wißgoldingen, von Waldhausen bis Mögglingen fanden am Freitagabend zur selben Zeit ökumenische Wortgottesdienste statt. In die Kirche St. Bernhard in Heubach kamenTeilnehmerinnen und Teilnehmer, die Frauen deutlich in der Mehrzahl. Bis vor einigen Jahren hieß es „Weltgebetstag der Frauen“, jetzt ist es der Internationale Weltgebetstag, der immer am ersten Freitag im März stattfindet. Den Gebetstag gibt es seitJahren. Seinen Ausgang nahm er von England, mittlerweile hat er sich unter allen christlichen Konfessionen auf dem Erdball verbreitet. Jedes Jahr steht ein anderes Land im Mittelpunkt des Wortgottesdienstes, dieses Mal das kleinste Land Südamerikas. Mehr über den ökumenischen Gottesdienst in der RZ vom. März.

