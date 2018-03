Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. März 2018 Freitag, 02. März 2018

Wochenende: Lektion in „Dolce Vita“

Galerie (1 Bild)

Am Sonntag wählen die Italiener ein neues Parlament und damit eine neue Regierung. Trotz Wirtschaftskrise und politischer Verwerfungen hat Italien eines, das auf alle einen besonderen Reiz ausübt: Dolce Vita! Das ist das Titelthema unserer beliebten Wochenende-​Beilage, die diesen Samstag 18 Seiten umfasst.

3

Mag es um Politik und Wirtschaft nicht zum Besten bestellt sein – in Sachen Lebensart kann man von Italien immer noch lernen. In unserer Wochenende-​Beilage erfährt man, wie man dem Ideal des süßen Lebens in sieben einfachen Schritten zumindest näher kommen kann.In der Rubrik Kind+Kegel heißt es: Schrecklich einsam! Wenn das Kind ein Außenseiter ist, können Eltern erst mallocker bleiben. Doch wann sollten sie schnell eingreifen?Und um „Plastik statt Tinte“ geht es auf der Seite „Mensch+Technik“. Denn­D-​­Drucker haben längst den Heimwerkermarkt erobert. Ob eigene Kaffeetasse, Kinderspielzeug oder Ersatzteile: Es wird gedruckt, was das Zeug hält. Also auf geht’s: Ein lesenswertes Wochenende steht vor der Tür. Da spielt das Wetter ausnahmsweise keine Rolle. Viel Lesevergnügen!

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 42 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!