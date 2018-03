Kultur | Dienstag, 20. März 2018 Dienstag, 20. März 2018

Mathemagier Andy Häussler in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: wil

Dritte Wurzeln und vierte Potenzen kann jeder rechnen, aber Farben mit den Fingern fühlen? Das Geburtsdatum feststellen, weil jemand sein Horoskop in einem Buch aufschlägt? Die Geheimzahl von einem völlig Fremden aufschreiben lassen? Andy Häussler weiß, wie man Menschen zu den unwahrscheinlichsten Dingen bringen kann.

Das Publikum in der ausverkauften Theaterwerkstatt wurde im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. Der Stuttgarter Rechenkünstler und Menschenbeobachter Andy Häussler bewies nicht nur seine rein logischen Fähigkeiten, im Kopf zu errechnen, wozu andere mit dem Taschenrechner länger brauchen als er. Er traf auch überraschende Aus– und Vorhersagen über sein Publikum, übertrug Fähigkeiten machte das Übersinnliche real. Wie er all das schaffte, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 29 Sekunden.

