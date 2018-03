Sport | Dienstag, 20. März 2018 Dienstag, 20. März 2018

Neue Saison von „Fit im Park“ ist gestartet

Weil Bewegung unter freiem Himmel besonders gut tut, ist an diesem Dienstag der Startschuss für „Fit im Park“ gefallen. Bereits im vierten Jahr werden in der Grabenallee bei der Stadtvilla einmal wöchentlich für je eine Stunde kostenlose Übungseinheiten mit erfahrenen Übungsleiterinnen angeboten.

DieTeilnehmer haben sich beim Start in die neue Saison von „Fit im Park“ die Freude an der gemeinsamen Bewegung vom neuerlichen Wintereinbruch nicht nehmen lassen. Das Amt für Bildung und Sport war laut Frank Wendel drauf und dran, die Auftaktveranstaltung witterungsbedingt kurzfristig abzusagen. Doch pünktlich zur Premiere am kalendarischen Frühlingsbeginn schien dann doch die Sonne. Die erste Übungseinheit unter der Leitung von Hanni Grünauer trug so oder so ihren Teil dazu bei, dass die frostigen Temperaturen in den Hintergrund rückten, diente als passendes Aufwärmprogramm und brachte die Teilnehmer prompt in Schwung.Zuvor hatte Frank Wendel die neue Saison offiziell für eröffnet erklärt. So werden künftig immer dienstags abUhr rund einstündige Übungseinheiten zur Aktivierung des Herz-​Kreislaufsystems, Kräftigung des Muskel-​Skelettsystems und Koordination sowie Beweglichkeit angeboten. Dabei sollen die Geräte der rotarischen Bewegungswelt in die einzelnen Einheiten integriert werden. Warum bewusst keine Teilnahmegebühr verlangt wird und was Fred Eberle und Dr. Jürgen Wacker besonders an diesem Bewegungsangebot schätzen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

