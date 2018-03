Ostalb | Dienstag, 20. März 2018 Dienstag, 20. März 2018

Nur noch eingeschränktes Parken in der Hornbergstraße in Mutlangen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Hornbergstraße ist nicht nur als Hauptzubringer für das Wohngebiet Mutlanger Heide stark befahren, sondern auch aufgrund der dort angesiedelten Schulen sowie Hallen. Immer wieder kommt es durch wildes Parken zu gefährlichen Situationen. Hilft ein Park– und Halteverbot?

21

Solche Themen sind immer mit Emotionen verbunden – dies war auch im Mutlanger Gemeinderat nicht anders, als über das problematische Parken in der Hornbergstraße diskutiert wurde. Kann man das Gefahrenpotenzial durch eine einseitige Parkregelung in den Griff bekommen oder muss man nach einer Möglichkeit suchen, um zusätzliche Stellplätze zu schaffen? Darüber gehe die Ansichten auseinander. Auch ein ganz grundsätzlicher Gedanke kam zur Sprache: Nicht nur das Parken sei in der Hornbergstraße ein Problem, sondern generell das zu hohe Verkehrsaufkommen dort. Wofür sich der Gemeinderat am Dienstagabend entschieden hat und worüber in der Sitzung sonst noch gesprochen wurde, steht am. März in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 36 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!