Soiree mit Mathieu Coquelin vom Demokratiezentrum

Foto: nb

Den Internationalen Tag zur Überwindung von rassistischer Diskriminierung, der am 21 . März weltweit stattfindet, hatte die Gmünder Stadtverwaltung zum Anlass genommen, um im Rahmen einer Soiree darauf aufmerksam zu machen. Eingeladen wurde hierzu Mathieu Coquelin vom Demokratiezentrum Baden-​Württemberg.

Hauptamtsleiter Helmut Ott, der die Besucher im Großen Saal des Rathauses begrüßte, machte eingangs auf die allgemein zunehmende Sorge aufmerksam, dass sich immer mehr Menschen radikalisieren und sich insbesondere junge Menschen davon angezogen fühlen. Gmünd, so Ott, wolle sich dieser Verantwortung nicht entziehen. Gemeinsam mit Coquelin wurden innerhalb von zwei Stunden die Ursachen der Radikalisierung ergründet; ebenso die Möglichkeiten der Früherkennung. In der anschließenden Fragerunde wurde auch jene Frage diskutiert, mit der sich aktuell die Mitglieder des Gmünder Gemeinderates beschäftigen. Was Coquelin bei der Besetzung des Integrationsbeirates vorschlägt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

