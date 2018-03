Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 21. März 2018 Mittwoch, 21. März 2018

Aktuelle Zeiselberg-​Pläne

Galerie (1 Bild)

Der aktuelle Entwurfsplan (März 2018) der Stadt.

Auf Anfrage von Stadträtin Constanze Schwarzkopf-​Streit (FWF) stellte OB Arnold in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch nochmals die aktuellen Pläne für den Zeiselberg vor.

Er habe manchmal das Gefühl, dass hinter den Gerüchten ein „GOA“ stecke – ein „Geheimdienst ohne Ahnung“, ärgerte sich der OB über alle möglichen Gerüchte. Er zählte deshalb zunächst die Richtwerte auf, die der Gemeinderat selbst für das Restaurant mit Biergarten auf dem Zeiselberg festgelegt hatte. Von welchen Maßen die Rede war und wie sich parallel dazu die neu gegründete Bürgerinitiative äußerte sowie die derzeit am Zeiselberg tätige Baufirma das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 25 Sekunden.

