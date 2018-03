Sport | Mittwoch, 21. März 2018 Mittwoch, 21. März 2018

„Durch Bredis Brille“: Starke Gmünder Schiris und eine starke Normannia

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ wie er sich selbst nennt und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. Nun berichtet der Gmünder auch regelmäßig in der Rems-​Zeitung in der neuen Serie „Durch Bredis Brille“. Wie es der Name schon sagt, handelt es sich um die Sicht Bredis, die nicht unbedingt mit der Meinung der Rems-​Zeitung beziehungsweise des Verlags übereinstimmen muss.

09

1

1

1

0

74

0

2

150

Zurück aus Köngen von einem Derby gegen den FVNürtingen, welches mit einem Ausgang vonkeine der beiden Mannschaften so richtig glücklich gemacht hat, auch wenn sich erst zeigen wird, was der Punkt für beide Mannschaften wert ist. Wie ich erwartet habe, war Köngen spielerisch etwas besser und hatte auch ein Chancenplus, doch die Nürtinger haben einmal mehr bewiesen, dass sie eine geschlossene Einheit sind und konnten nach demder Köngener in der. Minute ziemlich schnell den Ausgleich erzielen. Auch wenn dieses Spiel nun sicherlich (erwartungsgemäß) kein fußballerischer Leckerbissen war, war ich trotzdem nicht enttäuscht. Und auch mit der Schiedsrichterleistung von Manuel Krieger und seinen beiden Assistenten Dominik Barth und Daniel Schrimpf aus Gmünd war ich zufrieden.Vom Willen her war beiden Teams nichts vorzuwerfen, doch irgendwie war den beiden Teams der aktuelle Tabellenstand, ohne jetzt überheblich zu sein, dennoch anzumerken. Aber es war trotzdem schön.Ein insgesamt verdienter Sieg gelang der Normannia bei der TSG Öhringen. Das Team von Holger Traub zeigte – trotz gelegentlicher unnötiger Ballverluste im Spielaufbau – gegen kampfstarke, engagierte und nie aufgebende Öhringer eine gute Leistung und war insgesamt sowohl von der Spielanlage als auch von den Torchancen her die bessere Mannschaft, wobei man beimauch von einem Missgeschick des gegnerischen Torwarts profitierte. Immerhin gutZuschauer trotzten dem eiskalten und sehr windigen Wetter.Abschließend wünsche ich Öhringes Spieler Hannes Wegner, der sich beim Spiel verletzt hat, gute Besserung und wünsche den Öhringern noch eine erfolgreiche Restrunde. Da ist wirklich noch nichts verloren, zumal auch die Konkurrenten im Abstiegskampf nicht dreifach punkten konnten. Bredi

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 82 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!