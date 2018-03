Kultur | Mittwoch, 21. März 2018 Mittwoch, 21. März 2018

Otto Wanke und Patrick Walliser gewinnen den 14 . Kompositionswettbewerb

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Die Tonkünstler Otto Wanke und Patrick Walliser haben beim Festival Europäische Kirchenmusik Gmünd den 14 . Kompositionswettbewerb Zeitgenössische Geistliche Musik der Stadt Schwäbisch Gmünd gewonnen. Die Jury zeichnete ihre Kompositionen für Chor a cappella zum Festivalthema „Mit allen Sinnen“ aus.

1500

500

43

Der zweigeteilte Preis prämiert das Werk „…durch…“ von Otto Wanke (Wien) mitEuro. Das Werk „Hymne“ von Patrick Walliser (Berlin) wird mitEuro geehrt. Es wurden insgesamtKompositionen aus ganz Europa, Neuseeland, Kanada und den USA eingereicht. Wer die Juroren waren, wann die Komposition in Gmünd aufgeführt wird und warum es der Stadt Schwäbisch Gmünd so wichtig ist, diesen Kompositionswettbewerb regelmäßig durchzuführen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!