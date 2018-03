Sport | Donnerstag, 22. März 2018 Donnerstag, 22. März 2018

Helmut Vogel: „Es wird keine Generalabsage geben“

Diese Jahreszeit ist für die Fußballer stets eine ungewisse. Wird gespielt? Fällt die Partie aus? Nichts genaues weiß man nicht, Jahr für Jahr. Bezirksspielleiter Helmut Vogel hat aber zumindest schon einmal eine Aussage seitens des Bezirks getroffen: „Es wird von unserer Seite aus keine Generalabsage geben.“

Jetzt bleibt aber abzuwarten, wie sich die Städte und Gemeinden verhalten. Am vergangenen Wochenende hat die Stadt Schwäbisch Gmünd die städtischen Plätze gesperrt, sehr zum Unverständnis von Vogel. „In Mutlangen konnten sie spielen und im Umkreis von zwei bis sechs Kilometern dann nicht? Das kann mir doch keiner erzählen“, so Vogel, der sich beim TSV Mutlangen daraufhin erkundigt hatte. „Die Verantwortlichen dort haben mir erzählt, dass alles reibungslos funktioniert hat und dass man dem Rasen fast gar nicht angesehen habe, dass dort ein Fußballspiel stattgefunden hatte.“ Eine Entscheidung seitens der Städte und Gemeinden wird wohl wieder erst am Freitag fallen, wie in der vergangenen Woche auch. „Das haben die vor drei Jahren auch schon mal so gemacht, die Entscheidung am Freitagmittag getroffen. Dann möchte man sich dort erkundigen und erreicht bis Montag keinen mehr. Ich hoffe, dass die Stadt diesmal die Füße still hält“, hofft Vogel auf einen nahezu reibungslosen Ablauf am kommenden Spieltag. Es ist nicht nur sein Wunsch, die Staffeln kommen bei so vielen Spielausfällen auch allmählich in die Bredouille. In der A III, der Heidenheimer Staffel, hat man bereits Pfingsten als Nachholspieltag beantragt.

