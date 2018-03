Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 22. März 2018 Donnerstag, 22. März 2018

Neue Gastronomie im CityCenter

Foto: Marcus Menzel

Es gibt mal wieder Neuigkeiten aus dem CityCenter in Schwäbisch Gmünd: Anfang Mai eröffnet im ersten Obergeschoss das „Schwabenland – Café-​Bistro“ — mit etwa 70 Sitzplätzen auf 130 Quadratmetern Fläche.

Wie der Name „Schwabenland“ schon sagt, wird sich der neue Gastronomie-​Betrieb vornehmlich auf eine schwäbische Küche spezialisieren. Neuer Pächter im ersten Obergeschoss des Gmünder Einkaufszentrums wird der Gmünder Markus Christodoulou, der verspricht: „Bei uns gibt es typisch schwäbisches Essen, wie zum Beispiel Linsen mit Spätzle, Maultaschen, schwäbischer Sauerbraten oder Gaisburger Marsch.“ Mehr über den neuen Gastronomie-​Betrieb lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. März.

