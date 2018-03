Sport | Donnerstag, 22. März 2018 Donnerstag, 22. März 2018

Normannia Gmünd möchte nun auch in der Heimtabelle klettern

Die auswärtsstärkste Mannschaft der Fußball-​Verbandsliga hat am Samstag ( 15 Uhr) ein Heimspiel. Normannia Gmünd empfängt den FC Wangen. Doch Normannia-​Trainer Holger Traub beruhigt: „Zuhause spielen wir ja auch nicht so schlecht.“

Den Titel „auswärtsstärkste Mannschaft“ scheinen die Normannen bis zum Ende der Saison verteidigen zu wollen. Dreimal sind sie in diesem Jahr angetreten. Die beiden Auswärtsspiele in Tübingen () und Öhringen () haben sie gewonnen, zuhause setzte es eingegen Ilshofen. „Ich finde für diese komischen Umstand auch keinen Grund. Ich weiß nicht, warum wir in der Auswärtstabelle Erster und in der Heimtabelle Elfter sind“, sagt Holger Traub, ohne sich deswegen verrückt machen zu wollen.Wichtig ist schließlich die Summe und die führt die Mannen aus dem Schwerzer auf einem starken dritten Platz. „Wir sind mit dem bisherigen Verlauf der Saison natürlich sehr zufrieden. Das ist ein schöner Beigeschmack und natürlich möchten wir so lange wie möglich dafür sorgen, dass es oben spannend bleibt“, so Traub weiter. An diesem Samstag lichtet sich erstmals sein Lazarett wieder etwas, einige Akteure werden keinen Platz im Kader finden, sagte Traub bereits im Vorfeld. Ersatzschlussmann Timo Hummel laboriert nach wie vor an seinen Oberschenkelproblemen, die Wahrscheinlichkeit, dass er im Kader ist, sei aber nicht gering, sagt Normannias Trainer.Vor allem aber freut man sich im Gmünder Lager über die Rückkehr von Kapitän Marcel Funk, der seine langwierigen Wadenprobleme in den Griff bekommen zu haben scheint. Er saß schon wieder in Öhringen mit auf der Bank. „Wegen des Spielverlaufs hatte er dort noch keine Einsatzminuten, es war aber wichtig, dass er wieder den Geschmack eines Spiels mitbekommen hat und dass er einfach wieder mit im Bus gesessen ist“, sagt Traub. Ob er gleich gegen Wangen wieder beginnt, darauf wollte sich Traub zwar noch nicht festlegen, sagte aber vielversprechend: „Marcel könnte ich nachts wecken und er wäre für einen Startelfeinsatz bereit.“

