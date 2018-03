Ostalb | Freitag, 23. März 2018 Freitag, 23. März 2018

B 29 -​Ortsumfahrung: Fertigstellung am 26 . April 2019

Foto: hs

Die Arbeiten im Zuge der B 29 -​Ortsumfahrung bei Mögglingen sind in vollem Gange. Einen Bericht gab es im Rahmen der Mögglinger Gemeinderatssitzung am Freitagabend. Hierzu waren die beiden Projektleiter Markus Fürstenberger und Benjamin Haufe zur Sitzung gekommen.

26

2019

Ein Zwischenbericht zur richtigen Zeit, denn gerade aktuell sind die Einschränkungen durch die Baumaßnahme deutlich spürbar. Einschränkungen, mit denen die Autofahrer noch rund ein Jahr leben müssen. Die Fertigstellung ist für den. Aprilgeplant, teilte Benjamin Haufe mit. Wo genau die Einschränkungen in nächster Zeit zu spüren sein werden und was die Gemeinderäte dazu sagen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

