Bargau empfängt den TSGV Waldstetten: Nächstes Derby nach der Schmach

Das eine Derby ist für Germania Bargau mit 0 : 8 bei der TSG Hofherrnweiler gehörig in die Binsen gegangen, da steht auch schon das nächste vor der Tür. Am Samstag ( 15 . 30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Stefan Klotzbücher den Tabellenzweiten TSGV Waldstetten um dessen Trainer Mirko Doll.

Mirko Doll und seine Waldstetter hatten am vergangenen Wochenende zwangsweise frei, die Partie bei N.A.F.I. Stuttgart ist dem Wetter zum Opfer gefallen. Dennoch hat Doll sich die Partie bei der TSG nicht angeschaut, das Ergebnis aber ebenso staunend zur Kenntnis genommen. Freudig die Hände gerieben hat er sich danach aber nicht. „Das ist für uns sicherlich ein schwieriges Ergebnis, denn nach solch einem Resultat geht häufig ein Ruck durch die Mannschaft. Nach so einer Klatsche hat man etwas gut zu machen“, sagt Doll, der sein Team auch deswegen mehr unter Druck sieht. „Wir fahren als Zweiter dorthin und haben zumindest tabellarisch mehr zu verlieren als Bargau.“Er sagt aber auch, dass er und sein TSGV ohnehin keinen Einfluss darauf nehmen könnten, wie Ergebnisse auf anderen Plätzen zustande kommen. „Da verhält es sich genau wie mit unserem Spielausfall, das können wir nicht beeinflussen und nehmen es so, wie es kommt. Wir hätten auch lieber gespielt am vergangenen Wochenende“, so Doll weiter. So hat er unter der Woche im Training versucht, die Spannung hochzuhalten. So oder so werden die Waldstetter diese Saison wohl positiv in Erinnerung behalten, ganz gleich, was noch kommt. Zumindest fast. „Wenn wir jetzt noch einbrechen und am Ende auf dem vierten Platz landen würden, hätten wir – objektiv betrachtet – immer noch eine gute Saison gespielt. Aber dann wären wir natürlich enttäuscht“, sagt Mirko Doll angesichts des bisherigen Verlauf. Verständlich, das hat sich der TSGV verdient.

