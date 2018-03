Blaulicht | Freitag, 23. März 2018 Freitag, 23. März 2018

Bei Sprung aus Fenster schwer verletzt

Foto: Rems-​Zeitung

Eine 24 Jahre alte Frau hat sich am Donnerstagvormittag in Oberbettringen bei einem Sprung von einem Fenster ihrer Dachgeschosswohnung auf ein Garagendach schwere Verletzungen zugezogen.

Die Situation, die zu einem aufwändigen Einsatz der Hilfskräfte führte, hatte scheinbar harmlos angefangen: Die Frau war unbeabsichtigt in ihre Dachgeschosswohnung in der Helfensteiner Straße eingeschlossen gewesen.Um sich zu befreien, kam sie auf eine letzten Endes nicht sehr glückliche Idee: Sie stieg gegenUhr aufs Fensterbrett, um durch einen Sprung auf das darunter liegende Garagendach zu gelangen. Den Höhenunterschied, den die Polizei mir ungefähr fünf Metern angibt, hatte sie dabei offensichtlich falsch eingeschätzt.Beim Sprung zog sich die Frau jedenfalls schwere Verletzungen zu. Als Notarzt und Rettungsdienst eintragen, führten sie noch auf dem Garagendach die medizinische Erstversorgung durch. Da aber auch die Bergung angesichts der Schwere der Verletzungen problematisch war, wurde die Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd alarmiert, die mit der Drehleiter anrückte. Mit dieser Hilfe konnte die junge Frau von dem Garagendach transportiert werden, um sie anschließend mit dem Notarzt waren in ein Krankenhaus einliefern zu können.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 44 Sekunden.

