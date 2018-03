Sport | Freitag, 23. März 2018 Freitag, 23. März 2018

Die Stadt sperrt die Rasenplätze an diesem Wochenende nicht

Fußball-​Bezirkspielleiter Helmut Vogel hatte seinem Ärger über generelle Platzsperren seitens der Stadt, wie in der vergangenen Woche geschehen, etwas Luft gemacht (wir berichteten).

Nun hat sich in diesem Kontext auch Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport der Stadt Schwäbisch Gmünd, zu Wort gemeldet. „Wir sperren Rasenplätze nicht willkürlich, so wie es dargestellt wurde. Am vergangenen Wochenende haben unsere Fachleute uns geraten, die Plätze sperren zu lassen, da nicht gewährleistet werden könne, ob die Plätze beim Bespielen Schaden nehmen würden“, sagt Arnholdt, der darauf verweist, dass die Stadt jährlich rundEuro inRasenplätze reinstecke, „damit die Vereine dem Spielbetrieb vernünftig nachgehen können“. Es liege im Interesse aller Beteiligten, so Arnholdt weiter, „dass die Rasenplätze auch weiterhin vernünftig bespielbar sind. Da brauchen wir auch keine Belehrungen von außerhalb.“An diesem Wochenende wird die Stadt allerdings von einer generellen Platzsperre absehen, ebenso wie der Bezirk in Person von Helmut Vogel im Vorfeld schon bekanntgab, dass es keine generellen Spielabsagen geben werde. Das dürften die Freunde und Verantwortlichen der Vereine sicherlich gerne hören. In der offiziellen Pressemitteilung der Stadt heißt es aber in Richtung der Klubs: „Wir bitten Sie, vor Ort eine sorgsame Entscheidung zu treffen.“

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 50 Sekunden.

