Fußball-​Landesliga: SG Bettringen empfängt N.A.F.I. Stuttgart

Nach dem witterungsbedingt ausgefallenen Heimspiel gegen den TV Echterdingen genießen die Landesligafußballer der SG Bettringen an diesem Sonntag, 15 Uhr, erneut Heimrecht: Zu Gast ist mit N.A.F.I. Stuttgart der bislang beste Aufsteiger, der schon zehn Punkte mehr sammeln konnte als die SGB.

Durch den Schneefall von Samstag auf Sonntag war selbst auf dem Bettringer Kunstrasenplatz nicht an ein Fußballspiel zu denken, weshalb die Partie gegen den TV Echterdingen abgesagt werden musste. „Wir hätten gerne gespielt“, bedauert Bernd Maier diesen weiteren Spielausfall. „Am Freitag zuvor hatten wir ein richtig gutes Abschlusstraining. Die Jungs waren heiß und bereit. Das hatte uns zuversichtlich gemacht für das Spiel gegen Echterdingen“, fügt der Trainer der mitPunkten nachSpielen auf dem drittletzten Platz rangierenden SG Bettringen hinzu. So wird die Begegnung gegen Echterdingen wohl im April oder Mai unter der Woche nachgeholt, ein genauer Termin steht noch nicht fest. „So viele möglichen Nachholtermine gibt es gar nicht mehr. Wir sind aber froh, dass es für uns ein Heimspiel sein wird und wir dann unter der Woche nicht nach Echterdingen fahren müssen“, so Maier weiter.Er hofft, dass zumindest das für den kommenden Sonntag angesetzte Heimspiel gegen N.A.F.I. Stuttgart planmäßig stattfinden kann und die äußeren Bedingungen nicht wieder dazwischenfunken.

