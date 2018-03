Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. März 2018 Freitag, 23. März 2018

Himmelsstürmer: Aussichtsturm erwacht aus seinem Winterschlaf

Die Winterpause beim Himmelsstürmer ist vorbei: Am Sonntag, 25 . März, öffnet der Aussichtsturm im Landschafts– und Familienpark Himmelgarten bei Wetzgau wieder seine Pforten.

AbUhr können dann dieStufen des fastMeter hohen Wahrzeichens im Himmelsgarten wieder erklommen werden. Mitglieder des Freundeskreises Himmelsstürmer nutzen zuvor den Samstag, um mit einer Putzete den Turm vom Schmutz des Winters zu befreien und somit ein attraktives Besteigen des Himmelsstürmers vorzubereiten. Am Eröffnungstag hat auch das neue Turmstüble neben dem Aussichtsturm bisUhr geöffnet. Dort werden Getränke und Butterbrezeln angeboten. Während der Turmsaison ist der Himmelsstürmer mit seinem zauberhaften Blick auf Schwäbisch Gmünd, auf die Alb und weit in den Schwäbischen Wald hinein in der Regel täglich abUhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Die Saison endet am. November.

