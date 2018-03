Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. März 2018 Freitag, 23. März 2018

Spatenstich für Straßdorfer Seniorenzentrum

Mit dem Spatenstich startete am Freitagnachmittag das Bauprojekt „DRK-​Dienstleistungs– und Seniorenzentrum“ in der Ortsmitte Straßdorf.

Für ein Investitionsvolumen von rundMillionen Euro – einschließlich einer Tiefgarage fürMillionen Euro – entsteht zwischen der Wallen– und der Einhornstraße eine Begegnungsstätte für Jung und Alt. Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse begrüßte in seiner Eigenschaft als DRK-​Präsident zahlreiche Ehrengäste, die sich dann alle mit einem Spaten am Ausheben der künftigen Baugrube beteiligen durften. Welche Einrichtungen in der Anlage Platz finden und was in der Straßdorfer Mitte drumherum noch geplant ist, kann man in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung lesen.

