Talentwettbewerb „Musiker sucht Sänger“

Zehn Instrumentalisten und zehn Sänger werden am 7 . Oktober gegeneinander antreten, wenn das Halbfinale des Wettbewerbes „Musiker sucht Sänger“ erstmals im Leuchtturm in der Lorcher Straße vonstatten geht. Ein völlig neues Format, dem auch die Veranstalter mit Spannung entgegenblicken.

Vor allen Dingen geht es ihnen darum, den Musikern die Gelegenheit zu geben, sich und ihr Instrument zu präsentieren. Bewerben kann sich jeder abJahren, der davon überzeugt ist, musikalisch zu sein – ganz gleich, in welchem Genre er sich zu Hause fühlt. Wie genau der Wettbewerb vonstatten geht und wer in der Jury sitzt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

