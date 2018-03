Sport | Freitag, 23. März 2018 Freitag, 23. März 2018

TSB Gmünd möchte den Heim-​Bock umstoßen

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Was zuletzt gegen Steißlingen und Weinsberg nicht geklappt hat, soll am Samstag gegen den TV Plochingen gelingen. Nach zwei Heimniederlagen in Folge möchten die Handballer des TSB Gmünd vor heimischem Publikum wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Anpfiff in der Großsporthalle ist um 19 . 30 Uhr.

Auch mit ein paar Tagen Abstand hat Michael Hieber immer noch zu knabbern an der-Klatsche gegen den TSV Weinsberg. „Das war sehr enttäuschend, dass wir verloren haben. Die Gründe dafür liegen auf der Hand“, legt der Trainer des TSB Gmünd die Finger in die Wunde, woran es am vergangenen Sonntag besonders gehapert hat. „Mehr alsGegentore sind natürlich viel zu viel. Das weiß ich und das wissen die Spieler natürlich auch.“ Michael Hieber weist aber auch darauf hin, dass die angespannte Personalsituation ihren Teil dazu beigetragen hat. Mit Christian Waibel und dem grippeerkrankten Lukas Waldenmaier fielen die beiden aus, die etatmäßig den Gmünder Mittelblock bilden und in der Abwehr federführend für Stabilität sorgen. Und dann habe mit Dominik Sos auch noch der beste eigene Torschütze gefehlt. Ausfälle solcher wichtiger Korsettstangen könnten schlichtweg nicht eins-​zu-​eins aufgefangen werden – schon gar nicht in der. Liga und wenn man dort dann auch noch in den Abstiegskampf involviert ist.Trotz des neuerlichen Rückschlags gegen Weinsberg gibt sich der Trainer des mitPunkten auf dem drittletzten Platz stehenden TSB weiterhin kämpferisch. Denn: „Das Jammern hilft eh nichts. Wir müssen nach vorne schauen, mit den zur Verfügung stehenden Spielern Lösungen finden und das Bestmögliche aus dieser Situation machen.“

