Zwei Kinder bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen haben sich zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 29 bei Schwäbisch Gmünd zugezogen. Zwischen der Einmündung Schwäbisch Gmünd-​Ost und Zimmern war eine 58 Jahre alte Opellenkerin aus einer Haltebucht auf die Fahrbahn in Richtung Aalen eingefahren und hatte hierbei einen Opel Meriva einer 43 -​Jährigen übersehen, die ebenfalls in Richtung Aalen unterwegs war.

Zwei Kinder, ein vierjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen, die in dem Opel Mervia saßen, wurden schwer verletzt. Die-​Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von rundEuro entstanden, sie mussten abgeschleppt werden.

