29 : 32 gegen den TV Plochingen: TSB Gmünd kassiert nächste Heimniederlage

Die Handballer des TSB Gmünd sind am Samstagabend in der Oberliga Baden-​Württemberg erneut vor heimischem Publikum leer ausgegangen. Das nicht unverdiente 29 : 32 ( 12 : 14 ) gegen den TV Plochingen hat für die dritte Heimniederlage in Folge und den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf gesorgt.

Auch im Heimspiel gegen den TV Plochingen offenbarte der TSB Gmünd trotz einer ordentlichen Anfangsphase, nachMinuten führten die Hausherren mit, einmal mehr Schwächen in der Abwehr und bekam vor allem den gegnerischen Rückraumspieler und zwölffachen Torschützen Henrik Bischof nicht in den Griff. Nach dem-Halbzeistand erhöhten die Gäste zunächst auf, ehe sich der TSB noch einmal zumherankämpfen konnte. Danach zog der TV Plochingen aber vorentscheidend zumdavon und behielt letztlich verdient mitdie Oberhand. Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. März.

