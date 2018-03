Ostalb | Sonntag, 25. März 2018 Sonntag, 25. März 2018

Durlanger Jubiläums-​Leistungsschau ein voller Erfolg

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Auf 10 Jahre Bestehen kann die Aktionsgemeinschaft Durlanger Unternehmer (ADU) zurückblicken. Rechtzeitig zu diesem Jubiläum und von langer Hand geplant hatte man am Wochenende die vierte Durlanger Leistungsschau im Innen– und Außenbereich der Gemeindehalle organisiert

Ob Fahrräder mit Zubehör, Dächer und Fassaden, Fenster und Holzbau, Kräuter, Öle, Liköre und Beautyprodukte, fetzige Kinderbekleidung, Blumenschmuck und –deko, Heizung, Solar oder Sanitär, die Angebotspalette an Produkten war riesengroß. Im Vortragsraum im Untergeschoss der Halle wurden am Sonntag interessante Fachvorträge angeboten. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Lokalredaktion.

Lesedauer: 21 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!