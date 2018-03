Ostalb | Sonntag, 25. März 2018 Sonntag, 25. März 2018

Starke Leistungsschau in Durlangen

Fotos: Gerhard Nesper

Auf zehn Jahre Bestehen kann die Aktionsgemeinschaft Durlanger Unternehmer (ADU) zurückblicken. Rechtzeitig zu diesem Jubiläum und von langer Hand geplant hatte man am Wochenende die vierte Leistungsschau im Innen– und Außenbereich der Gemeindehalle organisiert.

64

40

Von denMitglieds-​Unternehmen aus Durlangen und Umgebung nahmen überHandwerksbetriebe, Einzelhändler, Dienstleister und andere Gewerbetreibende an der Jubiläums-​Leistungsschau teil, um den Besuchern das vielfältige, qualitativ hochwertige und preiswerte Waren-​, Güter– und Dienstleistungsangebot zu präsentieren. Aber auch die beiden Kindergärten „Pusteblume“ und „St. Antonius“ und die Durlanger Feuerwehr engagierten sich tatkräftig im Sinne des Familienfestes. Was alles geboten wurde, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 25 Sekunden.

